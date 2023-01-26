Учительницу уволили за интим по видеосвязи из школьного кабинета с заключенным

В США учительница ушла в отставку из-за интимных видеоконференций с заключенным в школе

В США школьная учительница из штата Флорида, 52-летняя Донна Барбер, ушла в отставку после того, как в сеть попали кадры ее видеоконференции интимного характера с заключенным. Об этом сообщает The New York Post.

В начале января сотруднику тюрьмы в округе Франклин по фамилии Смит поручили следить за видеочатами заключенных. Наблюдатель заметил, как Барбер общается с осужденным, Лоуренсом Рэем, и раздевается перед камерой в школьном кабинете. Возмущенный действиями учительницы Смит опубликовал запись разговора в социальной сети. «Я считаю, что родители имеют право знать, кто учит их детей», — объяснил свой поступок сотрудник тюрьмы.

Об интимном общении по видеосвязи стало известно руководству школы. Барбер поняла, что ее уволят за неподобающее поведение в рабочее время, и решила уйти в отставку. Родители и коллеги неоднозначно восприняли уход женщины из школы после 30 лет работы, отметив, что ее очень уважали ученики и выпускники.

По словам Смита, в последнее время видеоконференции с заключенными стали более востребованными, чем личные свидания. Он объяснил, что видеочаты не предполагают работы большого числа сотрудников тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в США учительницу арестовали за совращение и изнасилование 13-летней ученицы. Женщина неоднократно вступала в сексуальные контакты с девочкой-подростком у нее дома и на территории школы.