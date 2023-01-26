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13:10, 26 января 2023Силовые структуры

Лжесантехников из Петербурга задержали за обман блокадниц на 3,5 миллиона рублей

В Петербурге аферистов-лжесантехников задержали за обман блокадниц на 3,5 миллиона рублей

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В Петербурге полицейские задержали пятерых человек, обманувших пенсионерок на 3,5 миллиона рублей под видом сантехников и ремонтников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В деле пятеро пострадавших — пожилые женщины в возрасте от 76 до 89 лет, три из них — блокадницы.

По данным полиции, члены ОПГ обзванивали пенсионерок, представлялись сотрудниками техслужб, проникали в квартиры и убеждали их заменить элементы коммуникаций или провести ремонтные работы для того, чтобы не случилось аварии. На самом деле работы или не выполнялись вовсе, или приводили к повреждению коммунальных сетей дома. При этом аферисты брали за свои услуги большие деньги.

Фигурантов — 29-летнюю женщину-организатора, ее 51-летнюю пособницу, занимавшуюся звонками, и троих мужчин, играющих роли сантехников, отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Волжском мошенник-альфонс предстанет перед судом за обман шести женщин на три миллиона рублей.

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Елизавета Новикова
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