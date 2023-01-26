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15:13, 26 января 2023Путешествия

Назван срок завершения основных восстановительных работ на Крымском мосту

Хуснуллин: основные восстановительные работы на Крымском мосту завершат в начале февраля

Фото: Пресс-служба Росавтодор / РИА Новости

Основная часть восстановительных работ на Крымском мосту будет завершена после установки последнего пролета на левой автодорожной стороне в начале февраля. Такие сроки у себя в Telegram-канале назвал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По словам зампреда российского правительства, в настоящее время завершена надвижка третьего пролета, еще два пролета уже заняли свое проектное положение. «Надвижка последнего, четвертого, пролета запланирована на 31 января, — пояснил он. — Еще несколько дней потребуется, чтобы опустить пролет в проектное положение».

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Хуснуллин отметил, что завершающий этап работ будет заключаться в устройстве деформационных швов и дренажа для отвода воды. После этого дорожникам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, барьерное ограждение и освещение.

В декабре отечественная транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» уведомила о запуске еще одного поезда по маршруту МоскваСимферополь. Дополнительный состав будет курсировать с 12 декабря 2022 года до середины марта 2023 года.

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Фариза Бацазова
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