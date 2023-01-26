Назван срок завершения основных восстановительных работ на Крымском мосту

Хуснуллин: основные восстановительные работы на Крымском мосту завершат в начале февраля

Основная часть восстановительных работ на Крымском мосту будет завершена после установки последнего пролета на левой автодорожной стороне в начале февраля. Такие сроки у себя в Telegram-канале назвал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По словам зампреда российского правительства, в настоящее время завершена надвижка третьего пролета, еще два пролета уже заняли свое проектное положение. «Надвижка последнего, четвертого, пролета запланирована на 31 января, — пояснил он. — Еще несколько дней потребуется, чтобы опустить пролет в проектное положение».

Хуснуллин отметил, что завершающий этап работ будет заключаться в устройстве деформационных швов и дренажа для отвода воды. После этого дорожникам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, барьерное ограждение и освещение.

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