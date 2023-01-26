Названы самые дефицитные профессии на российских стройках

НОРСТРОЙ: сильнее всего на российских стройках не хватает монтажников и бетонщиков

Сильнее всего на российских стройках не хватает монтажников технологических трубопроводов, бетонщиков и электрогазосварщиков. Самые дефицитные профессии в этой отрасли назвал президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, пишет РБК.

По словам специалиста, в 2022 году в строительном секторе было задействовано 6,5 миллиона человек. К 2030 году показатель должен увеличиться до 8 миллионов человек, однако отрасли уже не хватает кадров. Глушков отметил, что только 41 процент выпускников со строительными специальностями идут работать по профессии. Дефицит сотрудников в этой сфере эксперт оценивает в 188 тысяч человек.

Заметнее всего не хватает монтажников технологических трубопроводов — необходимы дополнительно 9,1 тысячи таких специалистов. На втором месте — бетонщики (5,6 тысячи человек), на третьем — электрогазосварщики (5,2 тысячи человек). Среди востребованных строительных профессий Глушков также назвал арматурщиков (5 тысяч человек), плотников (4,5 тысячи), каменщиков (4,3 тысячи), сварщиков-операторов (3,6 тысячи), монтажников железобетонных конструкций (3,4 тысячи), маляров (2,5 тысячи) и штукатуров (2,5 тысячи).

Острая нехватка рабочей силы в строительной отрасли возникла в России на фоне пандемии. До COVID-19 большинством рабочих на стройках были приезжие из Средней Азии, однако из-за ковидных ограничений многие из них были вынуждены покинуть страну и не смогли вернуться.

Ранее на стройки в России предложили привлекать женщин, чтобы решить проблему нехватки кадров. Глава НОРСТРОЯ счел необходимым задействовать их в отделочных, малярных и штукатурных работах. Тогда Глушков оценивал дефицит специалистов в масштабе полумиллиона человек.