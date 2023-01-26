Находившуюся в розыске российскую няню задержали по делу об избиении двух детей

В Якутске полиция задержала 33-летнюю няню, находившуюся в розыске за избиение двух детей

В Якутске полиция задержала 33-летнюю няню, находившуюся в розыске за избиение двух маленьких детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по Республике Саха (Якутия).

24 января в отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением об истязании няней ее четырехлетнего сына и его двухлетнего брата. На следующий день участковый уполномоченный обнаружил подозреваемую в квартире ее знакомых и доставил в следственный орган.

Как рассказала мать мальчиков изданию SakhaDay, после появления у них в доме новой няни на телах мальчиков стали замечать синяки и ссадины, дети стали плаксивыми и нервными. Тогда россиянка установила скрытые камеры.

Выяснилось, что няня избивала братьев, кричала на них матом и запугивала. Из-за этого дети боялись рассказать матери о том, что с ними происходит.

«Обычно старший очень общительный, но на вопрос, обижала ли няня, молчал, как партизан. Хотя Лилия работала два через два, за короткое время мальчики стали травмированные», — поделилась женщина.

Сейчас с задержанной проводятся следственные действия, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.