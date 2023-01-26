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19:17, 26 января 2023Забота о себе

Боящимся развестись с мужем из-за детей женщинам дали совет

Коуч Нолан посоветовала не пытаться сохранить брак с ненавистным мужем только ради детей

Фото: Shutterstock

Не стоит тянуть с разводом и пытаться сохранить брак с ненавистным мужем, только чтобы уберечь детей от этого травмирующего события, посоветовала коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Такую рекомендацию она дала в своей колонке в издании Daily Mirror боящейся развестись женщине.

Пожелавшая остаться анонимной читательница издания попросила у Нолан совета, так как из-за детей не знает, как ей решиться на разрыв отношений. Женщина объяснила, что ее муж действительно хороший отец, но она не хочет оставаться с ним всю оставшуюся жизнь. Супруги вместе восемь лет, из них четыре года в официальном браке. Поначалу их отношения были волнующими и страстными, но после рождения сына между ними возникло некоторое напряжение, а после появления на свет второго все пошло наперекосяк. «Я едва могу находиться с ним в одной комнате. Меня раздражает не что-то одно, а все, что с ним связано. Так что я уверена, наши отношения не восстановить. (…) Я испытываю огромное облегчение, если он задерживается на работе допоздна или гуляет с приятелями», — призналась читательница.

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Также она посетовала, что ее муж совершенно не романтичен, не оказывает ей знаков внимания и давно не занимался с ней сексом. Женщина сохраняет эти отношения исключительно ради детей, так как сама пережила развод родителей в десятилетнем возрасте, и для нее этот опыт оказался очень травматичным.

В ответ на письмо Нолан заявила, что детям действительно может быть тяжело принять факт расставания родителей, и желание защитить их вполне естественно. Однако сохранять изживший себя брак лишь ради детей — неправильно, так как это не самая здоровая среда для их воспитания. По мнению коуча, гораздо лучше иметь разведенных отца и мать, чем полную семью, в которой родители постоянно воюют или игнорируют друг друга. «Сейчас может показаться, что это не так, но вы все еще можете быть хорошими родителями, если решите сделать все, что в ваших силах, чтобы поставить детей на первое место», — объяснила Нолан.

Однако перед тем, как подавать заявление о разводе, коуч посоветовала честно поговорить с мужем и рассказать ему о своих чувствах и желаниях. Возможно, окажется, что он чувствует то же самое. Неплохой идеей может стать и семейная терапия.

Ранее эксперт по отношениям, писательница Лаура Коллинз дала совет девушке с подозрительно ведущим себя зрелым любовником. Она рекомендовала напрямую спросить у него, женат ли он.

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Наталья Обрядина
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