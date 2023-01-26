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21:57, 26 января 2023Экономика

«Эконика» проведет ребрендинг своих магазинов

Собственник Саркисов заявил, что сеть обуви «Эконика» решила провести ребрендинг магазинов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сеть обуви и аксессуаров «Эконика» решила провести ребрендинг магазинов и сделать новый формат. Об этом рассказал собственник сети Сергей Саркисов на розничной онлайн-конференции «Трамплин в 2023 год», передают «Известия».

Как сообщили в пресс-службе, осенью компания представит покупателям новую концепцию — это новые написание логотипа, цветовые решения в торговом пространстве и символ розничной сети. Какие цвета сеть использует сейчас, в сети не рассказали.

Первый флагман расположится на площади в 350 квадратных метров — руководство уже заключило договоры в двух локациях для таких магазинов. Другие точки будут развиваться на площадях в 150–200 квадратных метров.

Помимо этого, представитель Союза торговых сетей Алексей Блюмкин заявил, что сеть представит новое имя Econika premium by AP. В 2021 году сеть отказалась от бренда Alla Pugacheva.

Ранее сообщалось, что в 2021 году цены на одежду и обувь в российских ритейлерах выросли на 10-15 процентов, в 2022 могут подскочить еще на 20-25 процентов.

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Юлия Мискевич
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