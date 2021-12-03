Россиян предупредили о росте цен на одежду и обувь на четверть в 2022 году

«Известия»: цены на одежду и обувь в 2021 году выросли на 15%, в 2022 прибавят еще 20-25%

В 2021 году цены на одежду и обувь в российских ритейлерах выросли на 10-15 процентов, в 2022 могут подскочить еще на 20-25 процентов. Такой прогноз «Известиям» дали аналитики Fashion Consulting Group. Причина — в подорожании фурнитуры, тканей и перевозки.

По словам управляющего партнера сети «Эконика» Сергея Саркисова, ткань подорожала в этом году в среднем на 15 процентов, логистические услуги — на 20 процентов, а себестоимость производства обуви увеличилась в пределах 7-15 процентов.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что ритейлерам удалось компенсировать подорожание работой с ассортиментной линейкой и оптимизацией себестоимости, но только частично. При этом средний чек увеличился незначительно, что, по словам эксперта, отражает ограниченный рост покупательской способности населения.

В 2022 году, считают аналитики, цены в различных сегментах могут прибавить треть от нынешний показателей. Наибольший рост ожидается на товары премиального ценового сегмента — до 30–40 процентов

«Более сдержанно, в пределах 20–25 процентов, на бренды среднего сегмента. На одежду и обувь в массовом сегменте цены растут менее активно и постепенно, стараясь не перешагнуть планку в 10–20 процентов, так как потребители крайне чувствительны к таким малейшим изменениям», — предположила гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс.

В федеральной антимонопольной службе (ФАС) пояснили, что не контролируют стоимость одежды и обуви. В Минпромторге отметили, что подобная статистика о подорожании товаров легкой промышленности встречается в период, предшествующий выходу новых коллекций или обновлению ассортимента одежды перед очередным сезоном.

«В основном прогноз о повышении цен делают те ритейлеры, которые представлены на рынке России преимущественно продукцией, произведенной в Китае. Всё это связано с накладкой повышения цены изначально на логистику и материалы, которые также получили повышение цен», — рассказали в ведомстве.

Ранее россиян предупредили о росте цен на одежду из-за Китая. Сообщается, что ее стоимость может вырасти на 20-40 процентов. Аналитики связывают это с энергетическим кризисом в Китае, что привело к остановкам в производстве тканей.

