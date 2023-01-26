47-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала фигуру в бикини

47-летняя актриса Ева Лонгория показала фигуру в бикини на яхте и восхитила фанатов

Американская актриса Ева Лонгория оказала фигуру в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 47-летняя знаменитость позирует в бикини на яхте, оформленном завязками и принтом в виде надписей. При этом на кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы она распустила. «Кто-нибудь еще скучает по летнему солнышку?» — поинтересовалась звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» у подписчиков.

Поклонники обратили внимание на моложавый внешний вид актрисы, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более 75 тысяч лайков. «Вот это тело!», «Мне нужно знать, в чем секрет твоей стройности! Я, как мама, которая тренируется каждый день и отслеживает свое питание, не имею такой фигуры», «Ева, ты такая красивая и изысканная», «Ты выглядишь потрясающе на этом фото», «Королева красоты», — высказывались они.

В июле 2022 года Лонгория появилась на благотворительном ужине Global Gift Gala и восхитила фанатов. Актриса вышла в свет в серебристом платье-сетке на одной плечо бренда Toni Maticevski, прозрачная ткань которого обнажала ее ноги. Кроме того, одежда была покрыта множеством кристаллов.