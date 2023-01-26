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16:57, 26 января 2023Бывший СССР

Военкор рассказал о разведотряде футбольных фанатов в Донбассе

Военкор Блохин рассказал о разведотряде, сформированном из футбольных фанатов

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В России сформировали разведотряд из футбольных фанатов для их отправки в Донбасс. Об этом в Telegram рассказал военкор Олег Блохин.

«Они — одна из самых активных, мотивированных и боеспособных категорий комбатантов», — написал военкор.

По его словам, разведотряд «Москва» 106-й дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) России пока проходит обучение и слаживание.

Ранее стало известно, что украинский полк «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) вошел в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Бойцов планируют отправить в Артемовск (украинское название — Бахмут).

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Алевтина Запольская
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