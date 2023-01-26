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15:02, 26 января 2023Бывший СССР

«Азов» включили в состав Сухопутных войск ВСУ

RT: украинский полк «Азов» вошел в состав Сухопутных войск ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украинский полк «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) вошел в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) и стал третьей отдельной штурмовой бригадой. Об этом стало известно Telegram-каналу RT.

Цитируя основателя полка Андрея Билецкого, канал указывает, что бойцов полка «Азов» планируют отправить в Артемовск (украинское название — Бахмут).

При этом отмечается, что официально власти Украины данную информацию пока не подтвердили.

Ранее глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил смысл штурма Артемовска.

Бои за Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР) ведутся с августа 2022 года. По состоянию на 2020 год в населенном пункте проживали 73 тысячи человек. По словам военного аналитика, бывшего разведчика Анатолия Матвийчука, доминирование в этом городе позволит взять под контроль дорогу на Краматорск, а оттуда, возможно, пройти дальше — на Славянск.

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Варвара Кошечкина
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