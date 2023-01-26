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14:57, 26 января 2023Россия

Российский учитель совращал ученика и платил ему за обнаженные фотосессии

В Новороссийске 49-летний учитель совращал ученика и платил ему за обнаженные фотосессии

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Новороссийске Краснодарского края 49-летний учитель географии совращал ученика и платил ему за обнаженные фотосессии. Об этом сообщается в Telegram-канале Kub Mash.

Следователи выяснили, что учитель проводил «индивидуальные занятия» с девятиклассником больше полугода. Встречи с учащимся географ проводил на съемной квартире.

В декабре 2022 года учитель поругался с юношей. Причиной стало то, что девятиклассник якобы попросил за откровенные съемки большую сумму. Педагог же отказался доплачивать деньги.

Житель Новороссийска пытался помириться со старшеклассником. Но подросток его рвение проигнорировал и начал прогуливать занятия. Его вызвали на педсовет, на котором присутствовала сотрудница ПДН — она проверила телефон и нашла у школьника разоблачающую переписку.

Позже правоохранители провели у географа обыск. У мужчины обнаружили интимные фото и видео. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Челябинске 50-летнего учителя ОБЖ заподозрили в развращении 15-летней ученицы. В полицию обратилась мать девочки, когда узнала о домогательствах со стороны педагога. По факту случившегося возбуждено дело по статье 135 УК России («Развратные действия»).

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Анна Щербакова
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