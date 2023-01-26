В Германии осудили решение передать Киеву танки Leopard 2

Депутат бундестага Нольте назвал передачу Киеву танков Leopard 2 шагом к военной эскалации

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте осудил решение передать Киеву танки Leopard 2, назвав его очередным шагом к военной эскалации. Его слова приводят «Известия».

Он подчеркнул, что большинство немецких политиков не знают, что происходит на Украине. «Они не знают военной обстановки, однако делают еще один шаг к эскалации», — заявил Нольте. Депутат также отметил нехватку танков, в том числе Leopard 2, в самом бундесвере.

Он указал, что немецкой армии не на чем будет тренироваться, а ей необходимо находиться в боевой готовности. «Бундесвер должен быть готов защищаться. На это идут деньги налогоплательщиков. Нельзя просто отдать запасы бундесвера», — сказал политик. Он предположил, что на решение канцлера Германии Олафа Шольца поставить технику Украине повлияли извне.

25 января Германия одобрила поставки танков Leopard Киеву. На первом этапе Украине передадут 14 танков. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.