Мужчина убил свою возлюбленную, спрятал тело в чемодан и был задержан на границе

Американца задержали в аэропорту Панамы по обвинению в убийстве своей девушки-диджея

Американского туриста задержали при попытке пересечь границу в аэропорту Панамы — мужчину обвиняют в убийстве его девушки, чье спрятанное в чемодане тело нашли в мусорном баке в колумбийской Боготе. Об этом пишет Daily Mail.

35-летний турист из США Джон Поулос (John Poulos) восемь месяцев встречался с 23-летней колумбийкой Валентиной Треспаласиос (Valentina Trespalacios) — возлюбленные встретились на вечеринке в Боготе, где девушка работала диджеем. Американец задумал жениться и окончательно переехать в Колумбию: так, в пятницу, 20 января, Треспаласиос отправила своей матери видео, на котором она и Поулос на машине везут ее вещи в их общую квартиру.

В субботу, 21 января, пара отправилась в ночной клуб Sahara — последний раз Поулос и Треспаласиос видел вместе водитель такси, который вез пару на вечеринку. В интервью колумбийскому телеканалу мужчина рассказал, что девушка показала ему сообщение на телефоне, в котором говорилось: «Помогите, я в опасности». Также она начала жестикулировать, однако потом в присутствии американца трижды подтвердила, что все в порядке.

22 января бездомный, искавший на мусорной свалке в южной части Боготы вторсырье, обнаружил синий чемодан с телом молодой девушки — погибшей оказалась Валентина Треспаласиос. Вскрытие показало, что колумбийка была задушена веревкой. Спустя два дня, 24 января, Поулоса взяли под стражу в аэропорту Панамы при попытке сесть на рейс в другую страну. В настоящее время американец ожидает экстрадиции в Колумбию, где ему будет предъявлено обвинение в фемициде.

Сообщалось, что к следователям также попала видеозапись с камер наблюдения, на которой неизвестный человек выкидывает чемодан на свалку — его личность устанавливается.

Ранее в октябре жительница Великобритании отправилась в отпуск со своим парнем в Перу и пропала. Обеспокоенные родственники обратились в полицию. Спустя несколько дней останки путешественницы обнаружили в мешке, закопанном недалеко от дома бабушки молодого человека.