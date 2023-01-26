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18:12, 26 января 2023Путешествия

Названа стоимость самого дорогого авиабилета из России в 2022 году

«Туту»: перелет из Санкт-Петербурга в Лос-Анджелес обошелся в 1,3 миллиона рублей

Фото: Shutterstock

Самый дорогой билет в 2022 году был оформлен на рейс Санкт-ПетербургЛос-Анджелес и обратно в бизнес-классе за 1,3 миллиона рублей. Сумма названа в исследовании аналитиков сервиса путешествий «Туту», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Также рекордно высокая стоимость авиабилетов, купленных россиянами в 2022 году, зафиксирована по направлениям в Торонто, Дубай и Майами. Так, перелет бизнес-классом в крупнейший город Канады из Москвы и обратно обошелся в 949,2 тысячи рублей, а в популярный эмират ОАЭ первым классом — в 662,6 тысячи рублей в обе стороны.

Четвертое место занял перелет Москва — Майами бизнес-классом — за авиабилет туда и обратно пришлось заплатить 655,5 тысячи рублей. На пятом и шестом местах оказался рейс из столицы в Цюрих: поездка первым классом в Швейцарию в один конец обошлась в 653,9 и 649,1 тысячи рублей соответственно. На седьмой строчке вновь появилось американское направление: стоимость билета из Москвы в Нью-Йорк и обратно составила 601,1 тысячи рублей.

В число самых дорогих авиабилетов 2022 года также вошли перелеты из Москвы в Милан, Ларнаку, Вену, Лиссабон, Ниццу и Бухарест.

Ранее в январе сообщалось, что перелеты по России в экономклассе подорожали в 2022 году максимальными за 14 лет темпами. Тем не менее, по мнению экспертов, рост цен за год соответствует уровню инфляции в стране, то есть в реальном выражении повышение стоимости отсутствует.

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Дарья Рыбак
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