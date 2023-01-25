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16:07, 25 января 2023Путешествия

Стало известно о максимальном за 14 лет темпе подорожания авиабилетов в России

Перелеты по России в эконом-классе подорожали за 2022 год на 8-14 процентов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Перелеты по России в эконом-классе подорожали в 2022 году максимальными за 14 лет темпами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.

Стало известно, что стоимость авиабилетов на рейсы по стране подорожала на 8–14 процентов по сравнению с 2021 годом. В декабре 2022-го перелет обходился в среднем в 6096,9 рубля, в то время, как в декабре 2021-го — 5482,2 рубля.

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Младший директор корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юрова добавила, что рост цен на проездные документы за год соответствует уровню инфляции в России, то есть в реальном выражении повышение стоимости отсутствует. По данным Росстата, инфляция по итогам 2022 года составила 11,9 процента.

Ранее российская авиакомпания S7 запустила масштабную распродажу билетов по популярным направлениям внутри страны и за рубежом. Акция продлится с 25 по 27 января, пассажиры смогут купить авиабилеты со скидкой до 50 процентов с датой вылета с 30 января 2023 года.

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Валентина Процкова
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