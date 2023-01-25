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09:46, 25 января 2023Путешествия

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидкой до 50 процентов

Авиакомпания S7 с 25 января запустила распродажу авиабилетов со скидкой до 50 процентов

Фото: Soeren Stache / dpa / Globallookpress.com

Крупная российская авиакомпания S7 запустила масштабную распродажу билетов по популярным направлениям внутри страны и за рубежом. Информация об этом появилась на сайте перевозчика.

Акция продлится с 25 по 27 января, пассажиры смогут купить авиабилеты со скидкой до 50 процентов в том числе по субсидируемым и льготным тарифам с датой вылета с 30 января 2023 года.

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Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Serbia запустила масштабную распродажу авиабилетов более чем по 40 направлениям — улететь в крупные города Европы можно от 39 евро (2900 рублей). Акция продлится с 23 января по 5 февраля 2023 года, билеты можно приобрести на период путешествия с 1 февраля по 1 апреля 2023 года. 

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Валентина Процкова
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