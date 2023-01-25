Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидкой до 50 процентов

Авиакомпания S7 с 25 января запустила распродажу авиабилетов со скидкой до 50 процентов

Крупная российская авиакомпания S7 запустила масштабную распродажу билетов по популярным направлениям внутри страны и за рубежом. Информация об этом появилась на сайте перевозчика.

Акция продлится с 25 по 27 января, пассажиры смогут купить авиабилеты со скидкой до 50 процентов в том числе по субсидируемым и льготным тарифам с датой вылета с 30 января 2023 года.

Спецпредложение действует на перелеты в обе стороны между Москвой, Абаканом, Горно-Алтайском, Кировском, Улан-Удэ, Якутском, Екатеринбургом, Иркутском, Санкт-Петербургом, Уфой и другими городами. Так, стоимость рейса из Москвы в Кировск (Апатиты) обойдется туристам от 3,8 тысячи рублей, из Иркутска в Благовещенск — от 4,5 тысячи, из Новосибирска в Грозный — от трех тысяч, в Махачкалу — от 5,8 тысячи.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Serbia запустила масштабную распродажу авиабилетов более чем по 40 направлениям — улететь в крупные города Европы можно от 39 евро (2900 рублей). Акция продлится с 23 января по 5 февраля 2023 года, билеты можно приобрести на период путешествия с 1 февраля по 1 апреля 2023 года.