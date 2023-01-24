Единственная доступная россиянам авиакомпания Европы объявила распродажу билетов

Air Serbia запустила распродажу авиабилетов по 40 европейским направлениям от 39 евро

Авиакомпания Air Serbia запустила масштабную распродажу авиабилетов по более чем сорока направлениям — улететь в крупные города Европы можно от 39 евро (2900 рублей). Об этом сообщается на сайте европейского перевозчика.

В объявлении уточняется, что распродажа продлится с 23 января по 5 февраля 2023 года: билеты можно приобрести на период путешествия с 1 февраля по 1 апреля 2023 года. Единственная доступная россиянам европейская авиакомпания предлагает перелеты по 40 направлениям по начальной цене от 39, 49, 59 или 79 евро в одну сторону.

Например, авиабилеты в Барселону, Афины, Бухарест, Софию, Будапешт или на Мальту в феврале обойдутся от 2900 рублей с человека в одну сторону. Улететь в Рим, Осло, Копенгаген, Стокгольм, Дюссельдорф, Венецию или Милан можно от 3600 рублей, в Лион, Цюрих, Брюссель, Вену, Прагу, Мадрид, Берлин, Франкфурт или Париж — по цене от 4400 рублей, а в Лондон — от 5900 рублей.

Ранее в январе российским путешественникам, собравшимся в Европу, рекомендовали отказаться от подачи заявления на шенген в Хорватии. По мнению руководителя визового «Центра-online» Златы Эрфурт, статистики выдачи виз в Хорватии пока нет, поэтому трудно спрогнозировать, какие решения примет консульстсво.