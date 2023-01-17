Россиянам рекомендовали отказаться от шенгена в одну страну Европы

В визовом центре рекомендовали россиянам отказаться от подачи на шенген в Хорватию

Российским путешественникам, собравшимся в Европу, рекомендовали отказаться от подачи заявления на шенген в одну страну — Хорватию. Об этом заявила руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт, передает TourDom.

«Не рекомендую подаваться на шенген в Хорватию тем, кто не собирается в эту страну или хочет сделать визу просто "чтоб была"», — уточняет эксперт. При этом Эрфурт объяснила, что статистики по визам в Хорватию пока нет, поэтому сложно спрогнозировать, какие решения будут принимать в консульствах.

Отмечается, что россияне пока не проявили большого интереса к открытию визовых центров Хорватии. Подать заявление можно без очереди, уточняет TourDom.

В декабре 2022 года специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) разъяснили нюансы путешествий с национальными визами Хорватии после официального вступления страны в Шенгенскую зону. Например, после 1 января 2023 года проведенные в Хорватии дни добавятся к времени разрешенного 180-дневного периода нахождения в Шенгенской зоне.