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10:08, 26 января 2023Бывший СССР

Медведчук нашел несогласных с Зеленским украинцев и призвал объединить их

Медведчук: России, Украине и Западу нужно услышать несогласных с Зеленским украинцев
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Стрингер / РИА Новости

На Украине есть люди, не согласные с политическим курсом президента Владимира Зеленского, и России, официальному Киеву и странам Запада нужно их услышать, считает председатель политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. Его слова прозвучали в интервью для RT.

Он также призвал объединить несогласных с властями страны украинцев и подчеркнул: было бы ошибкой считать, что граждане республики объединились «в вопросе антироссийской истерии и пещерной русофобии».

Медведчук также не нашел причин, по которым Украина отвечает статусу «независимой, демократической, правовой и социальной державы». Политик добавил, что вопрос нужно ставить о будущем украинцев, а не Украины, так как ее «не существует».

В том же интервью Медведчук заявил, что Зеленский «поставил цель уничтожить его» как оппозиционного политика.

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Алевтина Запольская
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