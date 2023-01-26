Медведчук нашел несогласных с Зеленским украинцев и призвал объединить их

Медведчук: России, Украине и Западу нужно услышать несогласных с Зеленским украинцев

На Украине есть люди, не согласные с политическим курсом президента Владимира Зеленского, и России, официальному Киеву и странам Запада нужно их услышать, считает председатель политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. Его слова прозвучали в интервью для RT.

Он также призвал объединить несогласных с властями страны украинцев и подчеркнул: было бы ошибкой считать, что граждане республики объединились «в вопросе антироссийской истерии и пещерной русофобии».

Медведчук также не нашел причин, по которым Украина отвечает статусу «независимой, демократической, правовой и социальной державы». Политик добавил, что вопрос нужно ставить о будущем украинцев, а не Украины, так как ее «не существует».

В том же интервью Медведчук заявил, что Зеленский «поставил цель уничтожить его» как оппозиционного политика.