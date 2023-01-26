Медведчук назвал свое уничтожение как политика целью Зеленского

Медведчук заявил, что Зеленский поставил цель уничтожить его как оппозиционного политика

Председатель политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что украинский президент Владимир Зеленский поставил цель уничтожить его как оппозиционного политика. Об этом он рассказал в интервью RT.

«Вы знаете о том, что Зеленский, как человек, который себе поставил за цель уничтожение меня как оппозиционного политика и борьбу со мной до конца, во-первых, дал команду продолжения судебных дел, расследования и судебных заседаний по моим уголовным делам», — сказал Медведчук, отвечая на вопрос, какие документы у него остались.

Он подчеркнул, что имел статус гражданина Украины, который сохранился, «и даже паспорт гражданина Украины у меня есть — внутренний». Как утверждает политик, адвокаты отстаивают его интересы в республике. По его словам, Зеленский выбрал путь «полного безрассудства и безумства». Так Медведчук прокомментировал лишение его украинского гражданства, которое основывается на подозрениях, что он имеет российский паспорт. Он подчеркнул, что необходимости быть гражданином России не было, потому что является украинским политиком.

Ранее Медведчук рассказал о сомнениях в конечном успехе процесса его обмена на пленных военных украинского полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) и опасениях срыва. Также политик поблагодарил российское руководство за усилия по его спасению. Медведчук отметил, что понял об успехе переговоров после того, как спецслужбы Украины перевезли его из Польши в Анкару, и он увидел самолет России.