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09:01, 26 января 2023Бывший СССР

Медведчук рассказал о деталях обмена на пленных военных украинского полка «Азов»

Медведчук заявил, что опасался срыва обмена и поблагодарил Россию за спасение с Украины

Фото: РИА Новости

Украинский политик Виктор Медведчук очень сомневался в конечном успехе процесса его обмена на пленных военных украинского полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) и опасался срыва. О деталях обмена и своей благодарности за спасение с Украины он рассказал в интервью RT.

«Потому что, с одной стороны, я хотел верить и верил, что этот обмен произойдет. А с другой стороны, я до конца сомневался в том, что это может случиться. И, собственно говоря, когда я узнал накануне 21 сентября (если быть точным, 20 сентября 2022 года) о том, что этот обмен состоится, и 21-го меня перемещали сначала на самолете в Польшу, где я находился в самолете фактически 12 или 14 часов. И я видел, что шли переговоры», — заявил политик.

Он добавил, что отчетливо понял об успехе переговорного процесса после того, как украинские спецслужбы перевезли его из Польши в Анкару и он увидел российский самолет. Также в ходе интервью Медведчук поблагодарил руководство России за усилия по его спасению.

Ранее стало известно, что председателя политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука собрались судить. Политика обвиняют в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму и незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму.

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Алевтина Запольская
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