На Украине собрались судить лишенного гражданства Медведчука

Виктора Медведчука будут судить за госизмену, несмотря на лишение гражданства Украины

Председателя политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука собрались судить по статье о государственной измене. Об этом пишет РИА Новости.

«Поскольку на момент совершения инкриминируемых им действий они являлись гражданами Украины, лишение гражданства этих лиц не является преградой для привлечения их к уголовной ответственности в установленном законом порядке», — цитирует агентство комментарий генеральной прокуратуры Украины. Медведчука обвиняют в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму и незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму.

Ранее президент республики Владимир Зеленский указами лишил гражданства четырех депутатов Верховной Рады. Среди них оказались Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин. 11 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о наличии российского гражданства у Медведчука.

В сентябре Киев обменял Медведчука на украинских военнопленных. Тогда глава офиса украинского президента Андрей Ермак доложил, что Киев взамен вернул 215 военных, среди которых были бойцы украинского полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). В Россию вернулись 55 военнопленных.

