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12:12, 11 января 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о российском гражданстве у Медведчука

Песков заявил, что ему неизвестно о наличии у Виктора Медведчука российского гражданства

Фото: РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о наличии российского гражданства у украинского депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Его комментарий в ответ на вопрос журналистов приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента также усомнился в том, что Медведчук будет добиваться получения российского паспорта в будущем.

«Не могу ничего сказать на эту тему», — отметил Песков, комментируя вопрос, готов ли президент России Владимир Путин предоставить гражданство Медведчуку при необходимости.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский указами лишил гражданства четырех депутатов Верховной Рады. Среди них оказались оппозиционные политики Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин.

До этого миграционная служба Украины отказалась разглашать данные о гражданстве Медведчука.

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Анна Щербакова
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