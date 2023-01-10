Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука

Зеленский указами лишил гражданства Украины Медведчука и еще трех депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский указами лишил гражданства четырех депутатов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В частности, указами украинского лидера прекращено гражданство Украины оппозиционного политика Виктора Медведчука, а также Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. «Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими», — предупредил Зеленский.

Ранее миграционная служба Украины отказалась разглашать данные о гражданстве Медведчука.

В сентябре 2022 года стало известно, что Россия и Украина обменялись пленными. Член СПЧ Ева Меркачева заявила, что российская сторона освободила британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, приговоренных к смертной казни в ДНР. Обмен состоялся при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии. Киев в свою очередь передал Москве украинского оппозиционера Виктора Медведчука.