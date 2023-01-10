Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:26, 10 января 2023Бывший СССР

Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука

Зеленский указами лишил гражданства Украины Медведчука и еще трех депутатов
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский указами лишил гражданства четырех депутатов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В частности, указами украинского лидера прекращено гражданство Украины оппозиционного политика Виктора Медведчука, а также Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. «Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими», — предупредил Зеленский.

Ранее миграционная служба Украины отказалась разглашать данные о гражданстве Медведчука.

В сентябре 2022 года стало известно, что Россия и Украина обменялись пленными. Член СПЧ Ева Меркачева заявила, что российская сторона освободила британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, приговоренных к смертной казни в ДНР. Обмен состоялся при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии. Киев в свою очередь передал Москве украинского оппозиционера Виктора Медведчука.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пушилин заявил о взятии Соледара под контроль «Вагнера»
НАТО проведет учения на территории Косова
В Роспотребнадзоре напомнили меры защиты от гриппа и ОРВИ
Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука
Пушилин рассказал об «упирающихся» в Соледаре украинских военных
Отец Костомарова прокомментировал госпитализацию сына
Пушилин заявил о перехваченной у ВСУ инициативе в Донбассе
Канада закупит у США ракету класса «земля-воздух» для Украины
Кулеба сообщил о трехчасовых переговорах с Бербок по дороге в Харьков
Украина конфисковала имущество сына Януковича в Донецке и Крыму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.