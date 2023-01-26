Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:01, 26 января 2023Россия

Кадыров показал штурм бойцами «Ахмата» позиций ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР

Кадыров заявил, что бойцы «Ахмата» штурмом взяли позиции ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР

Бойцы спецназа «Ахмат» взяли штурмом позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры операции показал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

На записи видно, как российские военные планируют свои действия перед началом штурма, а также проводят разведку с дрона, который заснял окопы с бойцами противника внутри. После этого по позициям ВСУ наносится удар из артиллерийских орудий.

В результате спланированной операции под контроль бойцов «Ахмата» перешли укрепленные окопы и другие инженерные сооружения сооружения противника, заявил Кадыров. По его словам, в ходе столкновения военнослужащие ВСУ понесли потери и были деморализованы.

Ранее глава Чечни сообщил, что бойцы «Ахмата» взяли штурмом опорный пункт ВСУ на марьинском направлении. Он рассказал, что узел сопротивления противника располагался в выгодной для украинских военных местности и состоял из линии окопов, замаскированных блиндажей, а также стрелковых защитных сооружений. Кадыров подчеркнул, что этот рубеж обороны был стратегически важен, и его взятие является существенным успехом.

Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Пентагон заявил о решающем значении событий на Украине в ближайшие месяцы
США ввели санкции против связанных с холдингом Потанина структур
Самый быстрый полицейский пешком догнал преступников на фургоне
Мэр Парижа высказалась об участии России в Олимпиаде-2024 на условиях МОК
Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова обвинили в дискредитации армии
В Великобритании оценили перспективы Украины после конфликта
Врач назвала россиянам четыре способа борьбы с неровностями кожи
Кадыров показал штурм бойцами «Ахмата» позиций ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР
Названа доля покинувших Россию производителей стройматериалов
Сбивший насмерть на электросамокате россиянку подросток предстанет перед судом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.