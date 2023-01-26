Кадыров показал штурм бойцами «Ахмата» позиций ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР

Кадыров заявил, что бойцы «Ахмата» штурмом взяли позиции ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР

Бойцы спецназа «Ахмат» взяли штурмом позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры операции показал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

На записи видно, как российские военные планируют свои действия перед началом штурма, а также проводят разведку с дрона, который заснял окопы с бойцами противника внутри. После этого по позициям ВСУ наносится удар из артиллерийских орудий.

В результате спланированной операции под контроль бойцов «Ахмата» перешли укрепленные окопы и другие инженерные сооружения сооружения противника, заявил Кадыров. По его словам, в ходе столкновения военнослужащие ВСУ понесли потери и были деморализованы.

Ранее глава Чечни сообщил, что бойцы «Ахмата» взяли штурмом опорный пункт ВСУ на марьинском направлении. Он рассказал, что узел сопротивления противника располагался в выгодной для украинских военных местности и состоял из линии окопов, замаскированных блиндажей, а также стрелковых защитных сооружений. Кадыров подчеркнул, что этот рубеж обороны был стратегически важен, и его взятие является существенным успехом.

