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15:12, 26 января 2023Силовые структуры

На Камчатке судебные приставы попались на незаконных перевозках красной икры

СКР: на Камчатке судебные приставы подрабатывали нелегальными перевозками красной икры

На Камчатке судебные приставы попались на незаконных перевозках красной икры и стали фигурантами уголовного дела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

Двое подозреваемых задержаны. По данным следствия, они за денежное вознаграждение перевозили икру из Камчатского края в Москву с июля 2022 года по январь 2023 года.

Кадр: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Решается вопрос об избрании приставам меры пресечения. Следователи провели по месту их проживания и в служебных кабинетах 15 обысков, допросили более 30 свидетелей.

17 января сообщалось, что Россельхознадзор зафиксировал первый в 2023 году случай запрета на вывоз лососевой икры с территории Камчатки. Мужчину задержали в аэропорту Петропавловска-Камчатского с 42 килограммами деликатеса. При этом в регионе до 2025 года установлен запрет на вывоз воздушным транспортом более десяти килограммов деликатеса непромышленного изготовления. Этот шаг призван противодействовать провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.

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Любовь Ширижик
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На Камчатке судебные приставы попались на незаконных перевозках красной икры
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