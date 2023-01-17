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07:14, 17 января 2023Россия

На Камчатке впервые в 2023 году запретили вывезти красную икру

Россельхознадзор на Камчатке зафиксировал первый в 2023 году запрет на вывоз красной икры

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Россельхознадзор на Камчатке зафиксировал первый в 2023 году случай запрета на вывоз лососевой икры с территории полуострова. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Мужчину задержали в аэропорту Петропавловска-Камчатского с 42 килограммами красной икры. При этом в регионе до 2025 года установлен запрет на вывоз воздушным транспортом более десяти килограммов деликатеса непромышленного изготовления. Этот шаг призван противодействовать провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.

В августе 2020 года сотрудники ФСБ пресекли незаконный канал поставок деликатесов в Москву. Тогда была изъята партия из 675 килограммов икры рыб осетровых видов и две тонны камчатского краба и гребешков стоимостью 120 миллионов рублей.

В 2017 году в Хабаровском крае осудили четырех местных жителей за перевозку в катафалке полутонны черной икры и ее незаконную продажу. Их признали виновными в незаконном обороте водных биоресурсов и назначили наказание от 2,5 до 5 лет в колонии.

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Марина Совина
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