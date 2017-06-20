Организатору перевозки черной икры в катафалке дали пять лет колонии

В Хабаровском крае осудили четверых местных жителей, занимавшихся незаконной продажей черной икры и перевозивших ее в катафалке. Об этом сообщает во вторник, 20 июня, региональная прокуратура.

Все они признаны виновными по части 1 статьи 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, их частей и производных, совершенные организованной группой») и будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Организатор преступной схемы получил пять лет и два месяца лишения свободы, двое участников по три года каждый, а четвертый — 2,5 года.

Кроме того, к 300 часам обязательных работ приговорен житель села Сусанино, который продал икру организатору. С осужденных также солидарно взыскали сумму ущерба, причиненного государству. По данным прокуратуры, она составила свыше 4,1 миллиона рублей.

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Как установил суд, 31-летний житель Николаевска-на-Амуре создал преступную группу в 2015-м. Осенью того же года полицейские остановили на трассе Хабаровск — Находка автобус-катафалк, с помощью которого ее участники перевозили черную икру для реализации. В ходе осмотра в гробу и под венками стражи порядка обнаружили 959 контейнеров с продуктом общим весом более 500 килограммов.

В октябре 2016-го условные сроки получили два других фигуранта этого дела, заключившие сделку со следствием. Первый был признан виновным в незаконной перевозке икры, второй на своем катере добывал ее.

Найденный у преступников товар уничтожили.

В России с августа 2007 года действует десятилетний запрет на вылов осетровых и экспорт черной икры, в мае 2015-го его продлили минимум на год. Ограничение было введено в связи с резким сокращением популяции осетровых. Исключение сделано только для тех хозяйств, которые занимаются разведением рыбы.