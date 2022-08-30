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ФСБ нашла в Москве две тонны краба и более 600 килограммов черной икры

ФСБ изъяла в Москве незаконную партию краба и черной икры на 120 миллионов рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ пресекли незаконный канал поставок деликатесов в Москву, изъята партия черной икры и краба стоимостью 120 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

Подпольный сбыт деликатесов, незаконно добытых в дальневосточном регионе России, выявила пограничная служба ФСБ. В двух автомобилях, остановленных в столице, нашли более 675 килограммов икры рыб осетровых видов и две тонны камчатского краба и гребешков. Изъятая продукция не имела документов, подтверждающих законность ее происхождения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов»).

14 февраля в Волгоградской области пятерых членов ОПГ приговорили к срокам от 2,5 до 5,5 года за незаконную продажу черной икры. Они торговали деликатесом под официальными брендами на территории Москвы и Московской области. В апреле 2019 года во время обысков ФСБ изъяла у них 120 килограммов черной икры, 47,5 миллиона рублей, 39 тысяч евро и 17 тысяч долларов.

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Любовь Ширижик
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