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15:44, 26 января 2023Россия

Патриарх Кирилл назвал батюшек самой желанной целью снайперов

Патриарх Кирилл заявил, что снайперы в первую очередь целятся в батюшек

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Снайперы в первую очередь целятся в батюшек — они являются «самой желанной целью противника». Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, призывая предоставить батюшкам такие же соцгарантии, как и военнослужащим, пишет РИА Новости.

«Назревшим видится решение закрепить в законодательстве положение об обеспечении священнослужителей, окормляющих воинов в зоне боевых действий, а также членов их семей, такими же социальными гарантиями и льготами, какие предоставляются и военнослужащим, задействованным в ходе проведения СВО», — сказал патриарх.

Он задался вопросом, почему у священников, которые, как и военные, находятся на передовой, нет тех гарантий, которые есть у них. Патриарх подчеркнул, что батюшки призваны помогать воюющим — но не оружием, а духовно.

По словам патриарха Московского и всея Руси, священнослужители часто находятся на самой передней линии фронта и не прячутся, хотя ничем не защищены. «Священник с крестом идет вперед, когда воюющие поднимаются в атаку», — рассказал Кирилл.

Ранее патриарх заявил, что в отношении россиян, уехавших из страны после начала специальной военной операции, не следует выносить общих суждений. Он считает, что многим из уехавших за пределы страны требуется духовная помощь.

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Анастасия Шейкина
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Патриарх Кирилл назвал батюшек самой желанной целью снайперов
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