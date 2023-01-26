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18:47, 26 января 2023Культура

Депутат пожаловался на Егора Крида в прокуратуру

Депутат Кузнецов пожаловался на Егора Крида в прокуратуру из-за рекламы концерта в школах

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов пожаловался на певца Егора Крида в прокуратуру из-за рекламы его концерта в школах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает NEWS.ru.

Как утверждает Кузнецов, в рекомендациях к одному из уроков «Разговоров о важном» прикреплено видеообращение артиста. В ролике Крид рассказывает о киберпреступлениях, а в конце рекламирует свой Telegram-канал и приглашает школьников на свои выступления. Это возмутило депутата, поскольку в канале исполнителя используется ненормативная лексика.

Кузнецов подчеркнул, что шоу Крида имеют возрастную маркировку 12+. Это означает, что информация о них не должна распространяться среди учеников младше шестого класса.

Ранее Егор Крид сообщил о планах выпустить два музыкальных альбома в 2023 году. «Хочу в этом году закрыться в студии и сделать мощный альбом, а может, и два. Один — стилька раздать, а второй — лирики накатить. Или все сразу в один. Не знаю», — рассказал исполнитель. Он добавил, что планирует отправиться в путешествие, чтобы найти вдохновение.

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Евгений Шульгин
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