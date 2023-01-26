Передаче Киеву истребителей предрекли логистический кошмар

Politico: передача Украине истребителей может стать логистическим кошмаром

Передача Киеву истребителей из-за сложности выполнения задачи может превратиться в логистический кошмар, пишет издание Politico.

Особенность американских истребителей F-15 и F-16 заключается в том, что для них необходимы длинные качественные взлетно-посадочные полосы, которых нет на Украине. При этом Россия может с легкостью выявить попытку построить базы и нанести по ней удар, отмечается в статье.

Наиболее подходящими для поставок названы американские истребители F-18 или шведские Gripen, так как они требуют меньшего обслуживания, а также могут взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос. При этом подчеркивается, что в данных типах самолетов ощущается дефицит. Кроме того, министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью изданию заявил, что страна не намерена в ближайшее время отправлять Gripen на Украину.

Французские истребители Rafale могут потребовать присутствия «значительного числа западного персонала» на Украине, чтобы подготовить самолеты к полету, а также ремонтировать их в случае необходимости. Однако в таком случае, эти люди «станут мишенями» для возможных атак со стороны России.

Как писало ранее издание, украинские официальные лица уже инициировали обсуждение плана, который предполагает передачу Киеву современных западных истребителей.