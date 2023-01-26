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10:24, 26 января 2023Силовые структуры

Российский подросток забил мать молотком до смерти и попал под следствие

В Волгограде 15-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве уснувшей матери

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Волгограде задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 42-летней матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, утром 25 января в одной из квартир дома №11 по проспекту Канатчиков подросток взял молоток и избил им спящую мать по голове. Затем он достал нож и ударил им жертву в шею. От полученных травм женщина скончалась. После этого фигурант сам позвонил в полицию и рассказал, что вернулся домой и обнаружил тело.

Правоохранители заметили на одежде мальчика следы крови. В настоящее время решается вопрос об аресте молодого россиянина.

Ранее стало известно, что в Уфе 18-летний студент зарезал мать из-за спрятанного блокнота с паролями от аккаунтов.

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Екатерина Власова
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