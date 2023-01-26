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18:33, 26 января 2023Экономика

Mastercard оценила потери от ухода из России

Mastercard недополучила 30 миллионов долларов из-за прекращения работы в России

Фото: Valentina Zavrazhina / Shutterstock.com

Международная платежная система Mastercard сообщила об общих убытках от ухода из России в 2022 году в размере 67 миллионов долларов. Из них 37 миллионов компании удалось компенсировать за счет уменьшения обязательств перед российскими клиентами. Соответствующие оценки Mastercard представила в финансовом отчете по итогам прошлого года.

В результате из-за прекращения работы в стране компания недополучила 30 миллионов долларов. «Убыток до налогообложения за весь 2022 год в 30 миллионов долларов был напрямую связан с введенными санкциями и приостановкой нашей деятельности в России», — сказано в документе.

При этом в прошлом году доходы компании выросли на 14 процентов, до 9,9 миллиарда долларов. Потери Mastercard от ухода с российского рынка составляют приблизительно 0,3 процента от общей чистой прибыли организации.

Mastercard и еще одна международная платежная система Visa объявили об уходе из России в начале марта. После этого карты этих систем, выпущенные российскими банками, перестали работать за пределами страны, а карты, эмитированные зарубежными банками, теперь не работают в России. Mastercard в конце июля заявила о понесенных убытках в размере 26 миллионов долларов по итогам второго квартала.

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Мария Грушко
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