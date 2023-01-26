В РАН заявили о «наступлении» российского бизнеса на кризис

РАН: российский бизнес борется с кризисом «наступательно»

Российский бизнес в прошлом году продемонстрировал высокие адаптивные способности. Хотя пострадавшими от санкций назвали себя две трети компаний (66,2 процента), все больше предпринимателей борются с кризисом «наступательно», пишет РБК со ссылкой на опрос Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

Около 19,2 процента заявили об отсутствии негативного влияния санкций, еще 14,6 процента полагают, что могут пострадать в будущем. Значительней всего увеличилась доля предприятий, сообщивших о начале перестройки производства (модернизации, ремонтов) — с 14,8 процента в апреле-мае до 33,1 процента в ноябре-декабре. Снизилась доля ответов о сокращении инвестиционных затрат — с 36,9 до 30,7 процента.

Российские компании быстро поняли, что санкционное давление будет долгосрочным и глубоким, отметил член генерального совета «Деловой России» Алексей Кучмин. Опрос также показал рост обеспокоенности бизнеса возможным повышением уровня коррупции на фоне санкций. На это могли повлиять процедуры распределения государственной поддержки, считает директор Института экономики роста имени П.А. Столыпина Антон Свириденко.

Ранее сообщалось, что количество предпринимателей, которые в ближайшие годы намерены сосредоточиться на адаптации к новым условиям, в России превышает число тех, кто в первую очередь думает о движении вперед и поиске новых рынков.