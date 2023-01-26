Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:40, 26 января 2023Экономика

В РАН заявили о «наступлении» российского бизнеса на кризис

РАН: российский бизнес борется с кризисом «наступательно»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Российский бизнес в прошлом году продемонстрировал высокие адаптивные способности. Хотя пострадавшими от санкций назвали себя две трети компаний (66,2 процента), все больше предпринимателей борются с кризисом «наступательно», пишет РБК со ссылкой на опрос Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

Около 19,2 процента заявили об отсутствии негативного влияния санкций, еще 14,6 процента полагают, что могут пострадать в будущем. Значительней всего увеличилась доля предприятий, сообщивших о начале перестройки производства (модернизации, ремонтов) — с 14,8 процента в апреле-мае до 33,1 процента в ноябре-декабре. Снизилась доля ответов о сокращении инвестиционных затрат — с 36,9 до 30,7 процента.

Российские компании быстро поняли, что санкционное давление будет долгосрочным и глубоким, отметил член генерального совета «Деловой России» Алексей Кучмин. Опрос также показал рост обеспокоенности бизнеса возможным повышением уровня коррупции на фоне санкций. На это могли повлиять процедуры распределения государственной поддержки, считает директор Института экономики роста имени П.А. Столыпина Антон Свириденко.

Ранее сообщалось, что количество предпринимателей, которые в ближайшие годы намерены сосредоточиться на адаптации к новым условиям, в России превышает число тех, кто в первую очередь думает о движении вперед и поиске новых рынков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о вхождении российских сил в Угледар
В России рекордно упал спрос на товары первой необходимости
В Петербурге 15-летняя школьница попала в реанимацию из-за парацетамола
Двоих инспекторов ДПС оштрафовали на миллион рублей за получение взятки
Медведчук назвал свое уничтожение как политика целью Зеленского
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Четырехлетняя россиянка выпала из окна многоэтажки и выжила
Стало известно о переходе Дзюбы в клуб РПЛ
Россиянам в ближайшее время станет доступен безвизовый режим с Китаем
Москвичам спрогнозировали облачность и осадки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.