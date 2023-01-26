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12:16, 26 января 2023Россия

Кремль пообещал сообщить о поездке Путина в Волгоград

Песков сообщит о посещении Путиным мероприятий в честь победы в Сталинградской битве

Фото: Globallookpress.com

Кремль своевременно сообщит о посещении президентом России Владимиром Путиным мероприятий в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде. Об этом в четверг, 26 января, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы сообщим после того, как планы будут уточнены», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, есть ли в графике Путина посещение памятных мероприятий в честь победы в битве при Сталинграде.

2 февраля в Волгограде пройдет ряд мероприятий к 80-летию победы в Сталинградской битве. Известно, что запланирован военный парад, концерт под руководством дирижера Юрия Башмета, видеоинсталляция на Мамаевом кургане, а также салют.

Сталинградская битва, которая длилась с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943, стала одной из крупнейших за Великую Отечественную войну. Она коренным образом изменила ход боевых действий.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов на фоне проведения специальной военной операции предложил переименовать Волгоград обратно в Сталинград. Он подчеркнул, что Сталинград является символом перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войне, а также победы добра над злом.

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Никита Абрамов
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