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17:46, 1 декабря 2022Россия

Миронов предложил переименовать Волгоград обратно в Сталинград

Депутат Миронов предложил переименовать Волгоград обратно в Сталинград

Фото: Shutterstock

На фоне проведения Россией спецоперации Волгоград стоит обратно переименовать в Сталинград, вернув в название города отсылку к моменту «победы добра над злом». С таким предложением в Telegram-канале выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Настаиваю на переименовании Волгограда в Сталинград. Сталинградская битва — одна из самых героических страниц нашей истории, которая заслуживает того, чтобы быть запечатленной на современной карте России», — говорится в посте депутата.

Миронов отметил, что у него нет никаких иллюзий по поводу сталинского режима, однако Сталинград является символом перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войне, а также победы добра над злом. Именно поэтому переименование города является необходимым шагом.

«Сегодня Россия вновь борется со злом. А Сталинград — это память, которой мы обязаны гордиться, чтить и хранить ее», — добавил Миронов. К посту он прикрепил опрос, в котором попросил подписчиков проголосовать за или против переименования города. На момент публикации пост собрал 1700 голосов, 67 процентов проголосовавших поддержали инициативу депутата.

Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили официально переименовать Россию в Московию. Петиция с таким предложением появилась на сайте лидера страны.

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Полина Матюхина
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