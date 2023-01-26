Минобороны заявило о занятии более выгодных рубежей при наступлении в ДНР

Минобороны отчиталось о занятии более выгодных рубежей и позиций при наступлении в ДНР

Российские военные заняли более выгодные рубежи при наступлении на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что более выгодные позиции заняли военнослужащие подразделения Южной группировки войск. Они уничтожили склад артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР).

Как сообщили в Минобороны, на донецком направлении за минувшие сутки Украина потеряла свыше 40 украинских военных, боевую машину пехоты, две установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», а также американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, гаубицы Д-20 и «Гиацинт-Б» и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

25 января российское оборонное ведомство сообщало о продолжении наступления на донецком направлении. Министерство уточнило, что в районе поселков Разлив и Константиновка уничтожили склады боеприпасов ВСУ.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.