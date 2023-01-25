Спикер МО Конашенков заявил, что ВС России продолжили наступление на донецком направлении

Российские войска продолжили наступление на донецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, Вооруженные силы (ВС) России нанесли противнику огневое поражение в районе четырех населенных пунктов Донецкой народной республики, а в районе поселков Разлив и Константиновка уничтожили склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — подытожил Конашенков.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске. Военкор Александр Сладков также заявил, что ВС России активно идут в наступление по нескольким направлениям. По его словам, российская армия делает успехи на артемовском и авдеевском направлениях, войска активно движутся в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, штурмуют Артемовск