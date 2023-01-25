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14:49, 25 января 2023Россия

Российские войска продолжили наступление на донецком направлении

Спикер МО Конашенков заявил, что ВС России продолжили наступление на донецком направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска продолжили наступление на донецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, Вооруженные силы (ВС) России нанесли противнику огневое поражение в районе четырех населенных пунктов Донецкой народной республики, а в районе поселков Разлив и Константиновка уничтожили склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — подытожил Конашенков.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске. Военкор Александр Сладков также заявил, что ВС России активно идут в наступление по нескольким направлениям. По его словам, российская армия делает успехи на артемовском и авдеевском направлениях, войска активно движутся в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, штурмуют Артемовск

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Марк Леонов
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