Российские войска продолжили наступление на донецком направлении
Российские войска продолжили наступление на донецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По словам представителя оборонного ведомства, Вооруженные силы (ВС) России нанесли противнику огневое поражение в районе четырех населенных пунктов Донецкой народной республики, а в районе поселков Разлив и Константиновка уничтожили склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — подытожил Конашенков.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске. Военкор Александр Сладков также заявил, что ВС России активно идут в наступление по нескольким направлениям. По его словам, российская армия делает успехи на артемовском и авдеевском направлениях, войска активно движутся в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, штурмуют Артемовск