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11:16, 25 января 2023Россия

Пушилин заявил о продвижении бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Фото: РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продвигаются в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, цитирует РИА Новости.

«Но подразделения, в частности "Вагнера", в самом Артемовске продвигаются», — рассказал он. Пушилин отметил, что в городе идут жесткие боевые действия. Кроме того, он сообщил о боях на окраинах Артемовска, а также в кварталах, ранее удерживаемых военнослужащими Украины.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что штурм Артемовска необходим для ликвидации самых боеспособных частей украинской армии. Как он утверждает, действия вагнеровцев сковывают Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также не позволяют им идти в наступление.

24 января официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы наступают на донецком направлении. По его словам, было нанесено поражение бойцам воздушно-десантных войск ВСУ в районе населенного пункта Северск.

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Кристина Есикова
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