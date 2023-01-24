Минобороны рассказало о наступлении российских войск на донецком направлении
Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление на донецком направлении. Об этом рассказал журналистам официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По словам представителя МО, во время наступления российские войска нанесли поражение бойцам воздушно-десантных войск Украины. Бой произошел в районе населенного пункта Северск. Конашенков уточнил, что ВС России уничтожили не только живую силу, но и боевую технику ВСУ.
«Общие потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер, 2 пикапа, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица "Мста-Б"», — заявил он.
Ранее военкор Сладков заявил, что ВС России активно идут в наступление по нескольким направлениям. По его словам, российская армия делает успехи на артемовском и авдеевском направлениях, войска активно движутся в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, штурмуют Артемовск