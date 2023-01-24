Минобороны рассказало о наступлении российских войск на донецком направлении

Спикер МО Конашенков заявил, что ВС России продолжили наступление на донецком направлении

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление на донецком направлении. Об этом рассказал журналистам официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя МО, во время наступления российские войска нанесли поражение бойцам воздушно-десантных войск Украины. Бой произошел в районе населенного пункта Северск. Конашенков уточнил, что ВС России уничтожили не только живую силу, но и боевую технику ВСУ.

«Общие потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер, 2 пикапа, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица "Мста-Б"», — заявил он.

Ранее военкор Сладков заявил, что ВС России активно идут в наступление по нескольким направлениям. По его словам, российская армия делает успехи на артемовском и авдеевском направлениях, войска активно движутся в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, штурмуют Артемовск