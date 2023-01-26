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12:03, 26 января 2023Путешествия

Россияне стали тратить больше денег на горнолыжный отдых

YouTravel.me: россияне тратят на горнолыжные туры в среднем 39,8 тысячи рублей

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Россияне в 2022 году стали больше тратить на горнолыжный отдых, самыми востребованными направлениями для зимних отпусков стали ТурцияГрузияЧерногория и Шерегеш. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитиков рекламного программатика Platforma и маркетплейса авторских туров YouTravel.me.

Так, в 2022 году соотечественники тратили на горнолыжные туры без учета проезда в среднем 39,8 тысячи рублей, что на восемь процентов больше, чем в 2021-м. При этом самые дорогие путевки были приобретены на Камчатку — их максимальная стоимость составила 56,8 тысячи рублей за шесть дней без перелета. Бюджетнее всего туристы отдыхали на курортах Северного Кавказа — стоимость туров стартовала от 13,5 тысячи рублей на человека за три дня.

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Согласно полученным данным, за прошедший год россияне забронировали на 59 процентов больше горнолыжных путевок по сравнению с 2021 годом. Наибольшей популярностью среди отечественных туристов пользуются склоны на Шерегеше, Кольском полуострове, Камчатке и Северном Кавказе (Эльбрус, Домбай, Архыз). Среди зарубежных направлений спрос высок на зимние курорты Турции, Грузии и Черногории.

Ранее в январе сообщалось, что популярный среди россиян горнолыжный курорт Турции Улудаг страдает из-за бесснежной зимы. По словам президента Турецкой ассоциации преподавателей лыж и сноуборда Яхья Уста, практически полное отсутствие снега в регионе наблюдается впервые за 38 лет.

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Валентина Процкова
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