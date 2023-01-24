Еще один любимый россиянами зарубежный курорт пострадал из-за отсутствия снега

Горнолыжный курорт Улудаг в Турции страдает из-за отсутствия снега

Популярный среди россиян горнолыжный курорт Турции Улудаг страдает из-за бесснежной зимы, сообщает Dunya.

По словам президента Турецкой ассоциации преподавателей лыж и сноуборда Яхья Уста, практически полное отсутствие снега в регионе наблюдается впервые за 38 лет — при этом снегопады ожидались еще в начале декабря. Непогода вынуждает туристов массово отменять брони в отелях, в настоящее время заполняемость гостиниц на любимом зарубежном курорте россиян составляет не более 35 процентов.

Еще одним негативным последствием отсутствия снежного покрова является снижение занятости в регионе — инструкторы по лыжам и сноуборду также страдают от потери туристов. Отмечается, что ситуация на большинстве других горнолыжных курортах страны аналогична. Тем не менее наличие искусственного снега на некоторых из них, например в Эрзуруме, позволяет открыть для катания хотя бы ограниченное число трасс.

В декабре 2022 года открытие горнолыжного сезона на популярном курорте «Роза Хутор» перенесли на 31-е число месяца. Причиной стала аномально теплая погода в регионе.