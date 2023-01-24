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16:11, 24 января 2023Путешествия

Еще один любимый россиянами зарубежный курорт пострадал из-за отсутствия снега

Горнолыжный курорт Улудаг в Турции страдает из-за отсутствия снега
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Murad Sezer / Reuters

Популярный среди россиян горнолыжный курорт Турции Улудаг страдает из-за бесснежной зимы, сообщает Dunya.

По словам президента Турецкой ассоциации преподавателей лыж и сноуборда Яхья Уста, практически полное отсутствие снега в регионе наблюдается впервые за 38 лет — при этом снегопады ожидались еще в начале декабря. Непогода вынуждает туристов массово отменять брони в отелях, в настоящее время заполняемость гостиниц на любимом зарубежном курорте россиян составляет не более 35 процентов.

Еще одним негативным последствием отсутствия снежного покрова является снижение занятости в регионе — инструкторы по лыжам и сноуборду также страдают от потери туристов. Отмечается, что ситуация на большинстве других горнолыжных курортах страны аналогична. Тем не менее наличие искусственного снега на некоторых из них, например в Эрзуруме, позволяет открыть для катания хотя бы ограниченное число трасс.

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Дарья Рыбак
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