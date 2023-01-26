Политолог разъяснил стратегию США на Украине

Политолог Марков объяснил наращивание поставок оружия Украине традиционной стратегией США

Постепенно наращивая поставки все более мощного оружия Украине, Запад использует стратегию США, считает политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что страны не допускают резких движений, чтобы не спровоцировать эскалацию, но при этом планомерно подогревают конфликт.

«То, что мы наблюдаем сейчас, — далеко не последняя черта. За поставками танков последуют истребители, за истребителями — ракеты дальнего действия. На Западе видят, что лидер страны допускает ядерную риторику и боятся спровоцировать его на применение ядерного оружия», — сказал Марков. Этим он объяснил решение постепенно наращивать поддержку Украины.

Подобный формат политолог назвал классической стратегией США, аналогичной тому, как захватывался американский континент. Политолог напомнил, что результатом этого стало уничтожение 90 процентов коренного населения, и увидел здесь сходство с тем, что происходит сегодня на территории Украины.

«Запад двигается осторожно. По чуть-чуть готовит украинскую армию к наступлению весной-летом, направляет ее в сторону Крыма. Дальше дадут авиацию», — считает политолог.

Украинские официальные лица инициировали обсуждение плана, который предполагает передачу Украине современных западных истребителей. О следующем шаге после передачи Киеву танков сообщает журнал Politico.

«Следующим естественным шагом будут истребители», — заявил один из дипломатов, участвующих в подобных обсуждениях с военными представителями стран НАТО.

