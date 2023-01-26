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22:49, 26 января 2023Мир

В Турции заявили о невозможности Эрдогана баллотироваться на выборы

Глава Рабочей партии Турции Баш заявил, что Эрдоган не может быть кандидатом на выборах
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Murad Sezer / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не вправе баллотироваться на новый срок на выборах главы республики, которые, предположительно, пройдут 14 мая. Об этом заявил председатель Рабочей партии Турции Эркан Баш, пишет газета Cumhuriyet.

Заявление составил оппозиционный альянс шести партий по итогам встречи их лидеров, состоявшейся в четверг в Анкаре. Отмечается, что Эрдоган не может вновь выставить свою кандидатуру на выборах, пока не будет принято решение о роспуске парламента.

«Выдвижение кандидатуры нашего президента на третий срок вопреки действующей конституции станет новой черной страницей в истории нашей демократии», — говорится в документе.

Летом 2022 года Эрдоган выдвинул свою кандидатуру от объединения «Альянс народа», в которое вошли ПСР и Партия националистического движения (ПНД).

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Юлия Мискевич
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