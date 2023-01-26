Под Нижним Новгородом россиянин поджег дом с тремя дочерьми из мести бывшей жене

Под Нижним Новгородом россиянин поджег дом, где находились три его дочери тринадцати, семи и четырех лет, чтобы отомстить бывшей жене. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Четыре года назад от мужчины ушла супруга, он не смирился с этим и начал ее преследовать. Когда женщина отправилась на ночную смену, он пришел к дому, в котором были его дети, однако те не пустили его и сразу позвонили матери.

Тогда мужчина облил здание бензином и поджег его. Женщина после звонка отпросилась с работы и побежала домой. Девочкам удалось спастись.

Вскоре мужчину задержали. Он объяснил, что решил устроить поджог, чтобы снять эффектное видео и сделать больно жене. В отношении него возбудили уголовное дело и отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина поджег квартиру соседки, пожаловавшейся на него в полицию из-за музыки.