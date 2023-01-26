В России рекордно упал спрос на товары первой необходимости

NielsenIQ: на российском рынке товаров повседневного спроса произошло рекордное снижение

В 2022 году на российском рынке товаров повседневного спроса произошло рекордное снижение объемов потребления с момента кризиса 2014-2015 годов, пишет РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

Номинальный рост рынка FMCG (товары повседневного спроса) год к году оказался на уровне 13,6 процента, однако продажи росли в основном за счет увеличения цен — вклад инфляции составил 17 процента. Вклад реального потребления был отрицательным — минус 3,4 процента.

Эксперты связывают такую тенденцию с сокращением реальных располагаемых доходов населения. «Тренд на снижение объемов продаж наблюдается на протяжении 11 месяцев 2022 года — за исключением марта, во время которого произошел ажиотажный всплеск на фоне новостей об уходе ряда зарубежных брендов», — сказал директор по работе с ретейлерами NielsenIQ Константин Локтев. Главным фактором для покупки товаров первой необходимости становится ценовая доступность, добавил он.

Ранее сообщалось, что «Магнит» может создать новую сеть магазинов в экономсегменте, отделив ее ценообразование и ассортимент от своего основного формата. Крупные сети начинают задумываться о развитии форматов магазинов для бедных, поскольку усиливается тренд на экономию потребителей.

