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11:03, 11 января 2023Экономика

«Магнит» запустит новую сеть магазинов для бедных

«Ъ»: «Магнит» запустит новую сеть магазинов в экономсегменте

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Магнит» может создать новую сеть магазинов в экономсегменте, отделив ее ценообразование и ассортимент от своего основного формата, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Крупные сети начинают задумываться о развитии форматов магазинов для бедных, поскольку усиливается тренд на экономию потребителей, отмечает издание. По словам источника, «Магнит» набирает команду для запуска проекта, концепция новой сети может быть утверждена в первом квартале этого года.

В «Магните» назвали дискаунтеры одним из самых перспективных форматов, пообещав наращивать присутствие в сегменте. Компания с 2020 года развивает сеть «Моя цена» в экономсегменте, на декабрь 2022 года под этой вывеской работало около 700 магазинов в 63 регионах. Дискаунтеры — один из самых быстрорастущих форматов на российском рынке.

В августе прошлого года компания X5 Group говорила, что планирует ускорить развитие «жестких дискаунтеров» «Чижик». В октябре каждый второй россиянин (46 процентов) признался, что стал больше экономить.

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Платон Щукин
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