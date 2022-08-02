В России появится больше магазинов для бедных

X5 Group планирует открыть более 400 магазинов «Чижик»

Компания X5 Group планирует ускорить развитие «жестких дискаунтеров» «Чижик». Ретейлер хочет открыть более 400 магазинов для бедных. К концу года сеть будет присутствовать в 11 регионах и насчитывать до 500 объектов, сказано в заявлении X5 Group.

В компании пояснили, что пересмотр планов оказался возможен «благодаря эффективной бизнес-модели торговой сети, востребованности магазинов и позитивному отклику со стороны посетителей при тестировании формата». Торговая сеть в этом году планирует выход в три новых региона России — в Екатеринбурге, Перми и Челябинске, а также открыть новые распределительные центры сети в Екатеринбурге и Москве.

Также у «Чижика» появится больше собственных торговых марок. Руководство планирует увеличить их долю в обороте сети до 50 процентов к концу года. Пока этот показатель около 40 процентов — это около 300 позиций, включая молочную продукцию, бакалею, мясные консервы, напитки, мороженое.

У «Чижика» более 150 магазинов в Москве и Московской области, а также в Башкортостане, Тверской, Тульской, Владимирской, Нижегородской, Воронежской и Липецкой областях. В целом X5 Group увеличила чистую прибыль по МСФО в первом полугодии на 29,7 процента в годовом выражении (до 29,261 миллиарда рублей). Выручка взлетела на 18,8 процента — до 1,252 триллиона.

На фоне санкций и ситуации на Украине темпы роста продаж продуктов и товаров повседневного спроса у ретейлеров взлетели более чем вдвое. Все это должно обеспечить им рекордный рост выручки.