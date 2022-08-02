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В России появится больше магазинов для бедных

X5 Group планирует открыть более 400 магазинов «Чижик»

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Компания X5 Group планирует ускорить развитие «жестких дискаунтеров» «Чижик». Ретейлер хочет открыть более 400 магазинов для бедных. К концу года сеть будет присутствовать в 11 регионах и насчитывать до 500 объектов, сказано в заявлении X5 Group.

В компании пояснили, что пересмотр планов оказался возможен «благодаря эффективной бизнес-модели торговой сети, востребованности магазинов и позитивному отклику со стороны посетителей при тестировании формата». Торговая сеть в этом году планирует выход в три новых региона России — в Екатеринбурге, Перми и Челябинске, а также открыть новые распределительные центры сети в Екатеринбурге и Москве.

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Также у «Чижика» появится больше собственных торговых марок. Руководство планирует увеличить их долю в обороте сети до 50 процентов к концу года. Пока этот показатель около 40 процентов — это около 300 позиций, включая молочную продукцию, бакалею, мясные консервы, напитки, мороженое.

У «Чижика» более 150 магазинов в Москве и Московской области, а также в Башкортостане, Тверской, Тульской, Владимирской, Нижегородской, Воронежской и Липецкой областях. В целом X5 Group увеличила чистую прибыль по МСФО в первом полугодии на 29,7 процента в годовом выражении (до 29,261 миллиарда рублей). Выручка взлетела на 18,8 процента — до 1,252 триллиона.

На фоне санкций и ситуации на Украине темпы роста продаж продуктов и товаров повседневного спроса у ретейлеров взлетели более чем вдвое. Все это должно обеспечить им рекордный рост выручки.

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Платон Щукин
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